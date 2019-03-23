Португалія – Україна: післяматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився враженнями після матчі відбору на Євро-2020 проти Португалії.

"Хочу подякувати стадіону за прекрасну атмосферу: португальським фанам, українцям, які приїхали підтримати команду. Люди подолали довгий шлях, ми чули їхню підтримку. Велике дякую їм за це.

Португалія – Україна – 0:0 – відеоогляд матчу

Відсотків на 80 ми виконали план на гру, не дозволивши забити чемпіонам Європи. Це було головне завдання і хлопці з ним впорались. Десь очікували, що будемо краще виходити з оборони в атаку. Але треба віддати належне Португалії, вони добре розташовувались на полі.

В цілому я дуже задоволений результатом та грою. Морлос зіграв дуже добре, як і Коноплянка. Вони сьогодні більше виконували захисні функції, ніж атакувальні.

Заміни? Ми бачили, що хлопці втомились та вирішили випустити свіжих гравців. Марлос виконав мою установку на 100 відсотків. Сьогодні треба було перекривати зони передач. Ми правильно підготувались до гри, я командою повністю задоволений.

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Люксембург? Ми їдемо до лідера групи. Це дуже важлива гра для нас, ми будемо серйозно готуватися. Потрібно швидше забувати про все, відновлюватись та готуватись до наступної гри. Однозначно будуть заміни в стартовому складі. Буде ротація", – сказав Шевченко.