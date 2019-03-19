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Мораес: Гимн Украины исполняю с особым чувством

18:15 125 Читати українською
Мораес: Гимн Украины исполняю с особым чувством
Жуниор Мораес / фото: ФФУ

Форвард сборной Украины Жуниор Мораес, который накануне получил украинское гражданство, прокомментировал вызов в национальную команду на матчи отбора к Евро-2020.

"Чувствую себя очень счастливым. Сегодня особый день, о котором я мечтал годами. Семья поддержала меня, хотя знает, что теперь будем проводить меньше времени вместе.

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Тренерский штаб и футболисты сборной Украины встретили тепло. Чувствуется, что в команде отличная атмосфера.

Песня для посвящения? Нет, пока не выбрал. На самом деле пою просто ужасно. Но знаю почти все слова гимна Украины и исполняю его с особым чувством", – сказал Мораес телеканалу Футбол 1.

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Жуниор Мораес Жуниор Мораес Украина Украина Сборная Украины
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