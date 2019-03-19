Португалія – Україна: Мораєс провів перше тренування у збірній

Збірна України продовжує готуватися до старту відбору на Євро-2020.

Сьогодні "синьо-жовті" провели вечірнє тренування на полі НТК імені Баннікова. У занятті, що тривало півтори години, узяли участь 26 гравців. У готелі залишився лише Віктор Коваленко, який все ще відчуває дискомфорт у м'язах ноги, повідомляє прес-служба ФФУ.

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Завтра об 11-й на НСК Олімпійський національна команда розпочне заключне тренування цього збору в Україні. На 16:30 заплановано виліт до Лісабона.

Поєдинок Португалія – Україна у рамках відбору до Євро-2020 відбудеться у Лісабоні 22 березня. А через три дні "синьо-жовті" зіграють проти команди Люксембургу.

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