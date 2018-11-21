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Португалия – Польша – 1:1 – видео голов и обзор матча

10:01 39 Читати українською
Португалия – Польша – 1:1 – видео голов и обзор матча
Португалия – Польша – 1:1 – видео голов и обзор матча

Польша не смогла обыграть Португалию в заключительном матче групвого раунда Лиги наций. Смотрите видео голов матча Португалия – Польша на сайте "Футбол 24".

Андре Силва вывел португальцев вперед на 34-й минуте матча. После перерыва Перрейра оставил команду Фернанду Сантуша в меньшинстве, чем почти сразу воспользовался Милик, восстановив равновесие.

Лига наций: Польша официально оформила вылет в дивизион В, Сербия и Шотландия выиграли свои группы

Благодаря этой ничьей Польша гарантировала себе место во второй корзине при жеребьевке квалификации к Евро-2020.

Лига наций, дивизион А

Португалия – Польша – 1:1

Голы: Силва, 34 – Милик, 66

Удаление: Перейра, 63

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Лига наций6 тур

Португалия - Польша: Вторник 20 ноября 2018

Португалия
Матч окончен
1 : 1
Польша
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Лига наций Видеоновости Польша Польша Португалия Португалия Португалия - Польша
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