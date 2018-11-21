Португалия – Польша – 1:1 – видео голов и обзор матча

Польша не смогла обыграть Португалию в заключительном матче групвого раунда Лиги наций. Смотрите видео голов матча Португалия – Польша на сайте "Футбол 24".

Андре Силва вывел португальцев вперед на 34-й минуте матча. После перерыва Перрейра оставил команду Фернанду Сантуша в меньшинстве, чем почти сразу воспользовался Милик, восстановив равновесие.

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Благодаря этой ничьей Польша гарантировала себе место во второй корзине при жеребьевке квалификации к Евро-2020.

Лига наций, дивизион А

Португалия – Польша – 1:1

Голы: Силва, 34 – Милик, 66

Удаление: Перейра, 63