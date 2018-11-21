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Португалія – Польща – 1:1 – відео голів та огляд матчу

10:02 181 Читать на русском
Португалія – Польща – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Португалія – Польща – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Польща не змогла обіграти Португалію у заключному матчі групвого раунду Ліги націй. Дивіться відео голів матчу Португалія – Польща на сайті "Футбол 24".

Андре Сілва вивів португальців вперед на 34-й хвилині матчу. Після перерви Перрейра залишив команду Фернанду Сантуша в меншості, чим майже відразу скористався Мілік, відновивши рівновагу.

Ліга націй: Польща офіційно оформила виліт у дивізіон В, Сербія та Шотландія виграли свої групи

Завдяки цій нічиїй Польща гарантувала собі місце у другому кошику при жеребкуванні кваліфікації до Євро-2020.

Ліга націй, дивізіон А

Португалія – Польща – 1:1

Голи: Сілва, 34 – Мілік, 66

Вилучення: Перейра, 63

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Ліга націй6 тур

Португалія - Польща: Вівторок 20 листопада 2018

Португалія
Матч завершено
1 : 1
Польща
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Теги
Ліга націй Відеоновини Польща Польща Португалія Португалія Португалія - Польща
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