Португалія – Польща – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Польща не змогла обіграти Португалію у заключному матчі групвого раунду Ліги націй. Дивіться відео голів матчу Португалія – Польща на сайті "Футбол 24".

Андре Сілва вивів португальців вперед на 34-й хвилині матчу. Після перерви Перрейра залишив команду Фернанду Сантуша в меншості, чим майже відразу скористався Мілік, відновивши рівновагу.

Ліга націй: Польща офіційно оформила виліт у дивізіон В, Сербія та Шотландія виграли свої групи

Завдяки цій нічиїй Польща гарантувала собі місце у другому кошику при жеребкуванні кваліфікації до Євро-2020.

Ліга націй, дивізіон А

Португалія – Польща – 1:1

Голи: Сілва, 34 – Мілік, 66

Вилучення: Перейра, 63