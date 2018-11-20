Лига наций: Польша официально оформила вылет в дивизион В, Сербия и Шотландия выиграли свои группы

Состоялись заключительные матчи Лиги наций в дивизионах А, C, D.

Андре Силва вывел португальцев вперед на 34-й минуте матча. После перерыва Перрейра оставил команду Фернанду Сантуша в меньшинстве, чем почти сразу воспользовался Милик, восстановив равновесие.

Шотландия в зрелищном матче одолела Израиль и обеспечила себе право подняться в дивизион В.

Украина и Турция сыграли вничью в матче на ужасном газоне – у Шевченко вопросы к судье

Румынии для промоушена не хватило победы победы над Черногорией. Поскольку в параллельном матче Сербия розромила Литву, которая опустилась в дивизион С

Косово в очной встрече за выход в дивизион С разбило Азербайджан, забив 4 гола в ворота соперника. Мальта дома не смогла обыграть Фарерские острова и осталась четвертой в своей группе.

Лига наций, группа А

Португалия – Польша – 1:1

Голы: Силва, 34 – Милик, 66

Удаление: Перейра, 63

Лига наций, группа С

Сербия – Литва – 4:1

Голы: Зулпа, 51 (автогол), Митрович, 58, Прийович, 71, Льяич, 74 – Петравикус, 64

Черногория – Румыния – 0:1

Гол: Тукудин, 44

Шотландия – Израиль – 3:2

Голы: Форрест, 34, 43, 63 – Кайал, 9, Зехави, 75

Лига наций, группа D

Косово – Азербайджан – 4:0

Голы: Дзенелли, 2, 50, 76, Рахмани, 61

Мальта – Фарерские острова – 1:1

Голы: Корболан, 4 – Йоэнсен, 3