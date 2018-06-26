Португалия – Иран: послематчевая пресс-конференция Фернанду Сантуша

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал ничью с Ираном (1:1).

"Мне кажется, что система VAR в этом матче сработала, и мы должны принять это решение. Судья трижды прибегал к VAR.

У нас был сильный противник. Я хочу поблагодарить Карлуша Кейруша, он очень хорошо поработал. Игроки у него всегда организованы, действуют интенсивно.

ЧМ-2018 Иран – Португалия: пиренейцы упустили победу и первое место в группе, но вышли в плей-офф

Мы начали хорошо, иранцы не могли сдерживать нас, но затем Карлуш решил, что он должен внести свои коррективы.

Вильям Карвалью стал больше бегать от своего опекуна, Иран часто стал забирать у нас мяч. Но мы его отбирали.

Куарежма забил классный гол. До пенальти, который мы не смогли реализовать, мы лучше играли.

Иран – Португалия – 1:1 – видео голов и обзор матча

В какой-то момент затем наша игра выровнялась, потому что футбол стал вязким, много борьбы, агрессии, мы упустили даже контроль над собой.

Потому мы успокоились. Но Иран хорошо боролся, забил гол, но мы сделали то, что мы ожидали.

Я хочу поздравить своих игроков, мы добились хорошего результата, и теперь мы должны думать, как обыграть Уругвай", – цитирует Сантуша Р-Спорт.