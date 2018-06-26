Португалія – Іран: післяматчева прес-конференція Фернанду Сантуша

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш прокоментував нічию з Іраном (1:1).

"Мені здається, що система VAR в цьому матчі спрацювала, і ми повинні прийняти це рішення. Суддя тричі вдавався до VAR.

У нас був сильний противник. Я хочу подякувати Карлуша Кейруша, він дуже добре попрацював. Гравці у нього завжди організовані, діють інтенсивно.

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Ми почали добре, іранці не могли стримувати нас, але потім Карлуш вирішив, що він повинен внести свої корективи.

Вільям Карвалью став більше бігати від свого опікуна, Іран часто став забирати у нас м'яч. Але ми його відбирали.

Куарежма забив класний гол. До пенальті, який ми не змогли реалізувати, ми краще грали.

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У якийсь момент потім наша гра вирівнялася, тому що футбол став в'язким, багато боротьби, агресії, ми втратили навіть контроль над собою.

Тому ми заспокоїлися. Але Іран добре боровся, забив гол, але ми зробили те, що ми очікували.

Я хочу привітати своїх гравців, ми досягли непоганого результату, і тепер ми повинні думати, як обіграти Уругвай", – цитує Сантуша Р-Спорт.