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Иран – Португалия – 1:1 – видео голов и обзор матча

25 июня 23:42 1998 Читати українською
Иран – Португалия – 1:1 – видео голов и обзор матча
Иран – Португалия – 1:1 – видео голов и обзор матча

Сборная Португалии в матче 3-го тура ЧМ-2018 сыграла вничью с Ираном. Смотрите видео голов и обзор матча.

На 45-й минуте встречи Куарежма фантастическим ударом открыл счет в матче.

Гол Куарежмы

Криштиану Роналду на 68-й минуте не забил пенальти. Голкипер спас Иран.

Незабитый пенальти Роналду

Карим Ансарифард на 90-й минуте реализовал пенальти и сравнял счет.

Гол Ансарифарда

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ЧМ-2018 3 тур

Иран - Португалия: Понедельник 25 июня 2018

Иран
Матч окончен
1 : 1
Португалия
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