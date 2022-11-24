Чемпионат мира 2022, группа H, 1-й тур

24 ноября, 18:00. Доха, стадион 974

Главный арбитр: Исмаил Эльфат (США)

Трансляция: MEGOGO, Суспільне

Роналду возвращается к делу после окончательного разрыва с Манчестер Юнайтед. Партнеры нахваливают форму Криштиану и сглаживают все острые углы, пытаясь потушить медийные пожары. Словом, атмосфера как будто бы снова идеальна для него, когда вся команда работает на своего вожака и капитана. Впрочем, Португалия даже без КР7 показала, что способна приятно удивить своих поклонников. Невероятный Диогу Кошта, который первым в истории ЛЧ отбил аж 3 пенальти подряд за сезон. Жоау Канселу, Рубен Диаш и Бернарду Силва, незаменимые для Гвардиолы лидеры Манчестер Сити. Бруну Фернандеш, понемногу возвращающий себе былую форму. Хватает и резервов, хотя потеря Диогу Жоты может быть болезненной.

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Своими представителями английской Премьер-лиги может похвастаться и африканская сборная. Амарти представляет Лестер, Салису – Саутгемптон. Андре Айю, заигранный за французскую молодежку, вместе с братом Джорданом немало поиграл за разные клубы АПЛ. Партей является незаменимым фундаментальным игроком Арсенала, который сенсационно вырвался на 1 место в текущем сезоне. Лампти, Брайтон которого недавно возглавил Роберто Де Дзерби, прошел все ступени сборной Англии, но из-за травматичности не мог конкурировать с лучшими и на взрослом уровне выбрал Гану. Лидер Атлетика Иньяки Уильямс играл товарищеские матчи за Испанию, однако тоже не пробился в главную команду.

Мохамед Кудус стал одним из лучших бомбардиров группового турнира Лиги чемпионов 2022/23, забив 4 гола за Аякс и отдав 2 ассиста в матчах против Ливерпуля, Наполи и Рейнджерс. На бумаге ганцы достаточно сильны, а нынешний Мундиаль показывает, что африканцы как минимум достойно выглядят в обороне. В то же время среди представленных этим континентом на ЧМ-2022 "черные звезды" в последнее время демонстрируют худшие результаты и не входят даже в десятку классификации CAF. Гана занимает самое низкое место (61) в рейтинге ФИФА и на фоне всех участников нынешнего Мундиаля.

Ориентировочные составы на матч Португалия – Гана

Португалия: Кошта – Канселу, Диаш, Перейра, Мендеш – Карвалью, Невеш – Силва, Фернандеш, Феликс – Роналду

Гана: Ати-Зиги – Лампти, Амарти, Салису, Баба – Абдул Самед, Партей – Сулемана, Кудус, Андре Айю – Уильямс

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Аналитики считают безусловным фаворитом европейцев, оценивая их победу в почти 70% вероятности. В Гану верят меньше всего (11,9%). И хотя 2 дня подряд на Мундиале одни из фаворитов сенсационно уступали, рискнем предположить, что в этой паре будет иначе. Разница в классе очевидна. Даже крепкий Сенегал тем же Нидерландам удалось дожать. Есть все возможности для триумфа и у португальцев. Каких-то 8 лет назад Роналду уже приносил победу над Ганой во время первенства мира. Те 2:1 помнит также Вильям Карвалью.

Есть что доказывать и 68-летнему Фернанду Сантушу, которого нещадно критикуют за стиль игры, не очень вяжущийся с техничной страстной Португалией. Если не побеждать Гану, в компании Уругвая и Южной Кореи будет трудно рассчитывать на выход в плей-офф. Недооценивать данного соперника тоже не стоит. На главном форуме среди сборных команда, которую сейчас возглавляет экс-игрок Боруссии Д Отто Аддо, выполняет больше всего ударов по воротам в среднем за матч, если сравнивать с другими участниками Мундиаля (19).

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