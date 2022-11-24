Чемпіонат світу 2022, група H, 1-й тур

24 листопада, 18:00. Доха, стадіон 974

Головний арбітр: Ісмаїл Ельфат (США)

Трансляція: MEGOGO, Суспільне

Роналду повертається до справи після остаточного розриву з Манчестер Юнайтед. Партнери нахвалюють форму Кріштіану та згладжують всі гострі кути, гасячи медійні пожежі. Словом, атмосфера начебто знову ідеальна для нього, коли вся команда працює на свого вожака і капітана. Португалія навіть без КР7 показала, що здатна приєно здивувати своїх прихильників. Неймовірний Діогу Кошта, який першим в історії ЛЧ відбив аж 3 пенальті поспіль за сезон. Жоау Канселу, Рубен Діаш та Бернарду Сілва, незамінні для Гвардіоли лідери Манчестер Сіті. Бруну Фернандеш, який потроху повертає собі колишню форму. Вистачає і резервів, хоча втрата Діогу Жоти може бути болючою.

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Своїми представниками англійської Прем'єр-ліги може похвалитися і африканська збірна. Амарті представляє Лестер, Салісу – Саутгемптон. Андре Айю, заграний за французьку молодіжку, разом із братом Джорданом чимало пограв за різні клуби АПЛ. Партей є незамінним фундаментальним гравцем Арсенала, який сенсаційно вирвався на 1 місце у поточному сезоні. Лампті, Брайтон якого недавно очолив Роберто Де Дзербі, пройшов усі щаблі збірної Англії, але через травматичність не міг конкурувати з найкращими і на дорослому рівні обрав Гану. Лідер Атлетіка Іньякі Вільямс грав товариські матчі за Іспанію, однак теж не пробився в головну команду.

Мохамед Кудус став одним із найкращих бомбардирів групового турніру Ліги чемпіонів 2022/23, забивши 4 голи за Аякс і віддавши 2 асисти в матчах проти Ліверпуля, Наполі та Рейнджерс. На папері ганці досить сильні, а нинішній Мундіаль показує, що африканці як мінімум гідно виглядають в обороні. Водночас серед представлених цим континентом на ЧС-2022 "чорні зірки" останнім часом демонструють найгірші результати та не входять навіть в десятку рейтингу CAF. Гана посідає найнижче місце (61) в рейтингу ФІФА і на фоні всіх учасників нинішнього Мундіалю.

Орієнтовні склади на матч Португалія – Гана

Португалія: Кошта – Канселу, Діаш, Перейра, Мендеш – Карвалью, Невеш – Сілва, Фернандеш, Фелікс – Роналду

Гана: Аті-Зігі – Лампті, Амарті, Салісу, Баба – Абдул Самед, Партей – Сулемана, Кудус, Андре Айю – Вільямс

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Аналітики Опти вважають безумовним фаворитом європейців, оцінюючи їхню перемогу в майже 70% імовірності. В Гану віри найменше (11,9%). І хоча 2 дні поспіль на Мундіалі одні з фаворитів сенсаційно поступалися, ризикнемо припустити, що в цій парі буде інакше. Різниця у класі очевидна. Навіть міцний Сенегал Нідерландам вдалося дотиснути. Є всі можливості для тріумфу і в португальців. Якихось 8 років тому Роналду вже приносив перемогу над Ганою під час першості світу. Ті 2:1 пам'ятає також Вільям Карвалью.

Є що доводити й 68-річному Фернанду Сантушу, якого нещадно критикують за стиль гри, що не дуже в'яжеться з технічною пристрасною Португалією. Якщо не перемагати Гану, в компанії Уругваю та Південної Кореї буде важко розраховувати на вихід у плей-офф. Недооцінювати цього суперника теж не варто. Під час головного форуму серед збірних команда, яку нині очолює екс-гравець Борусії Д Отто Аддо, виконує найбільше ударів по воротах у середньому за матч, якщо порівнювати з іншими учасниками Мундіалю (19).

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