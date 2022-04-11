Португальский гранд вошел в историю после 29 тура Примейра-Лиги.

"Драконы" в гостях минимально одолели Виторию Гимараеш (1:0), что позволило им продолжить беспроигрышную серию в чемпионате до 57 матчей.

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Как сообщает Squawka , теперь это новый рекорд турнира. За это время подопечные Сержиу Консейсау победили 46 раз и еще 11 раз завершили поединок с ничьей на табло.

За 7 туров до завершения Примейра-лиги Порту лидирует с отрывом в 6 зачетных баллов от Спортинга, который расположился вторым.