Порту установил рекорд чемпионата Португалии – самая длинная беспроигрышная серия в истории
17:00 - Читати українською
Португальский гранд вошел в историю после 29 тура Примейра-Лиги.
"Драконы" в гостях минимально одолели Виторию Гимараеш (1:0), что позволило им продолжить беспроигрышную серию в чемпионате до 57 матчей.
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Как сообщает Squawka, теперь это новый рекорд турнира. За это время подопечные Сержиу Консейсау победили 46 раз и еще 11 раз завершили поединок с ничьей на табло.
За 7 туров до завершения Примейра-лиги Порту лидирует с отрывом в 6 зачетных баллов от Спортинга, который расположился вторым.
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