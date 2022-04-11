Порту встановив рекорд чемпіонату Португалії – найдовша безпрограшна серія в історії
17:00 - Читать на русском
Португальський гранд увійшов в історію після 29-го туру Прімейра-Ліги.
"Дракони" у гостях мінімально здолали Віторію Гімараєш (1:0), що дозволило їм продовжити безпрограшну серію в чемпіонаті до 57-ми матчів.
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Як повідомляє Squawka, відтепер це новий рекорд турніру. За цей час підопічні Сержіу Консейсау перемогли 46 разів і ще 11 разів завершили поєдинок з нічиєю на табло.
За 7 турів до завершення Прімейра-ліги Порту лідирує з відривом у 6 залікових балів від Спортінга, який розташувався другим.
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