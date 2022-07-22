Порту решил не продолжать союз Сержиу Консейсау и его сына – хавбека Франсишку.

Молодой португалец присоединился к Аяксу. Контракт рассчитан на 5 лет, сообщает официальный сайт чемпионов Нидерландов.

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По сообщениям СМИ, сумма трансфера составила 5 млн евро. Консейсау-младший присоединился к структуре Порту четыре года назад. За первую команду "драконов" провел ровно 50 матчей, в которых оформил 3 гола и 5 ассистов. В прошлом сезоне помог отцу завоевать "золотой дубль" – победы в чемпионате и Кубке Португалии.

Добавим, что 19-летний Консейсау стал четвертым летним новичком Аякса после Бергвейна, Вейндала и Бэсси.

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