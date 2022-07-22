Порту вирішив не продовжувати союз Сержіу Консейсау та його сина – хавбека Франсішку.

Молодий португалець приєднався до Аякса. Контракт розрахований на 5 років, інформує офіційний сайт чемпіонів Нідерландів.

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За повідомленнями ЗМІ, сума трансферу склала 5 млн євро. Консейсау-молодший приєднався до структури Порту 4 роки тому. За першу команду "драконів" провів рівно 50 матчів, в яких оформив 3 голи та 5 асистів. Минулого сезону допоміг батьку здобути "золотий дубль" – перемоги в чемпіонаті та Кубку Португалії.

Додамо, що 19-річний Консейсау став четвертим літнім новачком Аякса після Бергвейна, Вейндала та Бессі.

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