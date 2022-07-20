Чемпионы Нидерландов на своем официальном сайте объявили о трансфере Келвина Бэсси из Рейнджерс.

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Личный контракт рассчитан на пять лет, а стоимость перехода составила 23 млн евро. С бонусами она может вырасти до 26,5 млн евро. В прошлом сезоне 22-летний Бэсси был одним из ключевых игроков Рейнджерс – 50 матчей, 6 ассистов. Команда дошла до финала Лиги Европы, где уступила Айнтрахту в серии пенальти.

Переход Бэсси, вероятно, ставит точку в слухах об интересе Аякса к Николаю Матвиенко. Оба рассматривались как аналоги Лисандро Мартинеса – защитники, умеющие играть в центре и на левом фланге.

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