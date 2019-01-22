Порту победил Бенфику и вышел в финал Кубка португальской лиги

Порту в полуфинале Кубка португальской лиги разобрался с Бенфикой и вышел в финал турнира.

Кубок португальской лиги, 1/2 финала

Бенфика – Порту – 1:3

Голы: Рафа, 31 – Браими, 24, Марега, 35, Фернандо, 86

Порту и Бенфика сошлись в полуфинале Кубка португальской лиги на Стад де Мунисипал в Браге. При равной игре первыми счет открыли "драконы", после быстрой атаки и прострела в штрафную Ясин. Браими попал в ворота Миле Свилара. Но "орлы" отыгрались за 7 минут усилиями Рафы. Порту также ответил быстро голом Муссы Марега. Перед перерывом Бенфика также отметилась забитым мячом, но его не засчитали из-за офсайда.

Во второй половине встречи игра продолжала быть ровной, и решающим стал точный удар Фернандо на 86-й минуте, который вывел Порту в финал.

Во втором поединке встретятся Спортинг и Брага. Игра состоится 23 января в 21:45 по киевскому времени.