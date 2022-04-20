"По моему мнению, дело не в войне. Рыба всегда гниет с головы, все смотрят на руководителя. Ты (обращается к журналисту – прим .) сейчас говоришь о клипах , об этом всем... Это были мои высказывания на второй день войны, я просто показал свою общественную позицию, потому что на меня смотрят люди, которые ждали, что скажет Поворознюк.

Поворознюк уже знает, как будет праздновать победу над Россией: "Сутки буду ху**ить водку"

Так вот, все тоже ждали и смотрели, что сделает и скажет Зеленский. Он реально показал, что он, бл**ь , чувак с яйцами. Реально показал, что он может. Если бы не было Зеленского, а был бы Порошенко на его месте, я уверен, что уже давно бы Украину "слили" и не было бы как таковой нации. Я просто уверен.

Никто бы так не поступил, как поступил Зеленский. Вся заслуга – в нем, он показал свою гражданскую позицию. И все. А дальше нужно уже равняться на него, прислушиваться к нему. Как бы там ни было, но он хочет мира. Каким путем это будет достигнуто – не важно. Но это будет. И то, что он не сдает, не "сливает" свои территории, это очень большой плюс", – заявил Поворознюк в интервью YouTube-каналу "Бомбардир" .