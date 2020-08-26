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"Поражение станет для Шахтера хорошим уроком": Грозный отметил ошибки команд в поединке за Суперкубок

10:45 - Читати українською
"Поражение станет для Шахтера хорошим уроком": Грозный отметил ошибки команд в поединке за Суперкубок
Вячеслав Грозный / Фото из открытых источников

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный эмоционально прокомментировал Суперкубок с участием Шахтера и Динамо.

Суперкубок Украины
Шахтер
1
1 : 3
3
Динамо Киев
21:00 25:08:2020
завершено
37’ Жуниор Мораес
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родригес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родригес
37’ Жуниор Мораес
83’ Фран Соль

"Хотел бы отметить, что три гола из четырех в этом матче были забиты из пределов штрафной. Снова видим, никто не играл с игроками персонально, что, на мой взгляд, является большой ошибкой. Такая зонная опека соперника в штрафной успеха не приносит. Никто не нес ответственности, когда забивали свои голы Де Пена, Мораес и Соль.

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Для меня было немного удивительным наблюдать, что игроки Шахтера в матче с Динамо, как и в игре с Интером, после потери мяча не вступали сразу в отбор. Раньше Шахтер сразу отбирал мяч и старался провести свою атаку. Так что это поражение станет для горняков хорошим уроком. Игроки поймут, что в современном футболе работать только на атаку недостаточно.

Дончанам придется переосмыслить, что такого, как в прошлом чемпионате преимущества в 23 очка уже не будет. Борьба за чемпионство после прихода в Динамо Луческу уже будет другой. Но для Шахтера это тоже положительный момент, который за счет конкуренции сможет лучше подготовиться к Лиге чемпионов. Надеюсь, и у Динамо в матчах квалификации Лиги чемпионов будет такая же реализация, как в игре на Суперкубок.

В любом случае, на старте сезона мы увидели хороший матч, с разным стилем игры команд и корректным со стороны игроков обеих команд. Единственным недостатком очередного классико стало отсутствие болельщиков на трибунах", – сказал Грозный в комментарии Meta Ratings.

К слову, Динамо уверенно победило Шахтер в матче за Суперкубок (3:1).

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Суперкубок Украины Шахтер - Динамо Киев Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Вячеслав Вячеслав Грозный Мирча Мирча Луческу
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