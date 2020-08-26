"Поражение станет для Шахтера хорошим уроком": Грозный отметил ошибки команд в поединке за Суперкубок

"Хотел бы отметить, что три гола из четырех в этом матче были забиты из пределов штрафной. Снова видим, никто не играл с игроками персонально, что, на мой взгляд, является большой ошибкой. Такая зонная опека соперника в штрафной успеха не приносит. Никто не нес ответственности, когда забивали свои голы Де Пена, Мораес и Соль.

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Для меня было немного удивительным наблюдать, что игроки Шахтера в матче с Динамо, как и в игре с Интером, после потери мяча не вступали сразу в отбор. Раньше Шахтер сразу отбирал мяч и старался провести свою атаку. Так что это поражение станет для горняков хорошим уроком. Игроки поймут, что в современном футболе работать только на атаку недостаточно.

Дончанам придется переосмыслить, что такого, как в прошлом чемпионате преимущества в 23 очка уже не будет. Борьба за чемпионство после прихода в Динамо Луческу уже будет другой. Но для Шахтера это тоже положительный момент, который за счет конкуренции сможет лучше подготовиться к Лиге чемпионов. Надеюсь, и у Динамо в матчах квалификации Лиги чемпионов будет такая же реализация, как в игре на Суперкубок.

В любом случае, на старте сезона мы увидели хороший матч, с разным стилем игры команд и корректным со стороны игроков обеих команд. Единственным недостатком очередного классико стало отсутствие болельщиков на трибунах", – сказал Грозный в комментарии Meta Ratings.

К слову, Динамо уверенно победило Шахтер в матче за Суперкубок (3:1).

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