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Сидорчук стал лучшим игроком Суперкубка по версии Instat – два неожиданные представители Шахтера в топ-3

10:18 - Читати українською
Сидорчук стал лучшим игроком Суперкубка по версии Instat – два неожиданные представители Шахтера в топ-3
Сергей Сидорчук / Твиттер ФК Динамо

Игрок Динамо стал лидером по показателям эффективности в поединке за Суперкубок Украины.

Суперкубок Украины
Шахтер
1
1 : 3
3
Динамо Киев
21:00 25:08:2020
завершено
37’ Жуниор Мораес
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родригес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родригес
37’ Жуниор Мораес
83’ Фран Соль

Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук стал самым полезным игроком матча Шахтер – Динамо по версии Instat, сообщает Команда 1.

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29-летний хавбек в поединке за Суперкубок отличился голевым пасом – рейтинг эффективности его игры составляет 328 баллов. Кроме ассиста, Сидорчук выиграл половину своих единоборств (7 из 14), девять раз вступал в отбор, сделал семь перехватов и два подбора.

В топ-3 лучших футболистов матча также вошли два представителя Шахтера: хавбек Тете (305 баллов) и защитник Сергей Кривцов (298 баллов).

Напомним, Динамо уверенно победило Шахтер в матче за Суперкубок (3:1).

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08:00
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Теги
Суперкубок Украины Шахтер - Динамо Киев Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Сергей Сергей Сидорчук Сергей Сергей Кривцов Тете
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