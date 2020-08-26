Сидорчук стал лучшим игроком Суперкубка по версии Instat – два неожиданные представители Шахтера в топ-3

Игрок Динамо стал лидером по показателям эффективности в поединке за Суперкубок Украины.

Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук стал самым полезным игроком матча Шахтер – Динамо по версии Instat, сообщает Команда 1.

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29-летний хавбек в поединке за Суперкубок отличился голевым пасом – рейтинг эффективности его игры составляет 328 баллов. Кроме ассиста, Сидорчук выиграл половину своих единоборств (7 из 14), девять раз вступал в отбор, сделал семь перехватов и два подбора.

В топ-3 лучших футболистов матча также вошли два представителя Шахтера: хавбек Тете (305 баллов) и защитник Сергей Кривцов (298 баллов).

Напомним, Динамо уверенно победило Шахтер в матче за Суперкубок (3:1).

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