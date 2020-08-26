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"Поразка стане для Шахтаря хорошим уроком": Грозний наголосив на помилках команд у поєдинку за Суперкубок

10:45 - Читать на русском
"Поразка стане для Шахтаря хорошим уроком": Грозний наголосив на помилках команд у поєдинку за Суперкубок
В'ячеслав Грозний / Фото з відкритих джерел

Відомий український тренер В'ячеслав Грозний емоційно прокоментував Суперкубок за участі Шахтаря та Динамо.

Суперкубок України
Шахтар
1
1 : 3
3
Динамо
21:00 25:08:2020
завершено
37’ Жуніор Мораєс
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родрігес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родрігес
37’ Жуніор Мораєс
83’ Фран Соль

"Хотів би відзначити, що три голи з чотирьох в цьому матчі були забиті за меж штрафного. Бачимо, ніхто не грав з футболістами персонально, що, на мій погляд, є великою помилкою. Така зонна опіка суперника у штрафному успіху не приносить. Ніхто не ніс відповідальності, коли забивали свої голи Де Пена, Мораєсс і Соль.

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Для мене було трохи дивно спостерігати, що гравці Шахтаря в матчі з Динамо, як і в грі з Інтером, після втрати м'яча не вступали відразу у відбір. Раніше Шахтар одразу забирав м'яч і намагався провести свою атаку. Ця поразка стане для "гірників" хорошим уроком. Гравці зрозуміють, що в сучасному футболі працювати тільки на атаку недостатньо.

Донеччанам доведеться переосмислити, що такої переваги в 23 очки вже не буде, як в минулому чемпіонаті. Боротьба за чемпіонство після приходу в Динамо Луческу вже буде зовсім інша. Але для Шахтаря це теж позитивний момент, який за рахунок конкуренції зможе краще підготуватися до Ліги чемпіонів. Сподіваюся, і у Динамо в матчах кваліфікації Ліги чемпіонів буде така ж реалізація, як в грі на Суперкубок.

У будь-якому випадку, на старті сезону ми побачили хороший матч, з різним стилем гри команд. Єдиним недоліком чергового класичного стала відсутність уболівальників на трибунах", – сказав Грозний у коментарі Meta Ratings.

До слова, Динамо впевнено перемогло Шахтар у матчі за Суперкубок (3:1).

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Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо В'ячеслав В'ячеслав Грозний Суперкубок України Мірча Мірча Луческу Шахтар - Динамо
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