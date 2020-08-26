"Поразка стане для Шахтаря хорошим уроком": Грозний наголосив на помилках команд у поєдинку за Суперкубок

"Хотів би відзначити, що три голи з чотирьох в цьому матчі були забиті за меж штрафного. Бачимо, ніхто не грав з футболістами персонально, що, на мій погляд, є великою помилкою. Така зонна опіка суперника у штрафному успіху не приносить. Ніхто не ніс відповідальності, коли забивали свої голи Де Пена, Мораєсс і Соль.

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Для мене було трохи дивно спостерігати, що гравці Шахтаря в матчі з Динамо, як і в грі з Інтером, після втрати м'яча не вступали відразу у відбір. Раніше Шахтар одразу забирав м'яч і намагався провести свою атаку. Ця поразка стане для "гірників" хорошим уроком. Гравці зрозуміють, що в сучасному футболі працювати тільки на атаку недостатньо.

Донеччанам доведеться переосмислити, що такої переваги в 23 очки вже не буде, як в минулому чемпіонаті. Боротьба за чемпіонство після приходу в Динамо Луческу вже буде зовсім інша. Але для Шахтаря це теж позитивний момент, який за рахунок конкуренції зможе краще підготуватися до Ліги чемпіонів. Сподіваюся, і у Динамо в матчах кваліфікації Ліги чемпіонів буде така ж реалізація, як в грі на Суперкубок.

У будь-якому випадку, на старті сезону ми побачили хороший матч, з різним стилем гри команд. Єдиним недоліком чергового класичного стала відсутність уболівальників на трибунах", – сказав Грозний у коментарі Meta Ratings.

До слова, Динамо впевнено перемогло Шахтар у матчі за Суперкубок (3:1).

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