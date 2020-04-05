Поражение Милевского и Ко в видеообзоре матча Динамо Брест – Славия-Мозырь – 1:2

Динамо Брест минимально уступило Славии-Мозырь в матче 3-го тура чемпионата Беларуси. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо Брест – Славия-Мозырь.

Чемпионат Беларуси, 3 тур

Динамо Брест – Славия-Мозырь – 1:2

Голы: Тимонюк, 85 (аг) – Чухлий, 64 (пен.), Котляров, 78

Славия-Мозырь неожиданно обыграла действующего чемпиона Беларуси – Динамо Брест. Хотя именно фаворит мог выходить вперед, но Милевский не смог пробить мимо голкипера, а одноклубник не реализовал выход один на один после великолепной передачи Артема. После перерыва Славия-Мозырь шокировала Брест, забив с сомнительного пенальти, а чуть позже Котляров удвоил преимущество гостей. Динамо сыграло лишь один мяч благодаря автоголу Тимонюка.

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Таким образом, Динамо расположилось аж на 8 месте чемпионата с 4 пунктами – Славия-Мозырь оказалась на 4 позиции с 6 очками благодаря этой победе.

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