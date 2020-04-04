Милевский не спас Динамо Б от скандального поражения, Шахтер Вернидуба поделил очки с конкурентом

Субботние матчи 3 тура Высшей лиги Беларуси подарили несколько сенсационных результатов.

Чемпионат Беларуси, 3 тур

Шахтер Солигорск – Неман – 0:0

БАТЭ – Рух Брест – 1:0

Гол: Драгун, 7

Динамо Брест – Славия Мозырь – 1:2

Голы: Тымонюк, 85 (аг) - Чухлий, 64 (пен.), Котляров, 78

День начинали соседи по турнирной таблице – солигорский Шахтер и Неман. Команда Юрия Вернидуба в который раз разочаровала вялой игрой в атаке. Гости имели гораздо больше возможностей для взятия ворот, но Александр Гутор действовал надежно. Шахтер устроил некое подобие штурма на последних минутах, этого было мало – справедливые 0:0.

БАТЭ и брестский Рух действовали опасней, однако ливня голов здесь также не случилось. Флагман белорусского футбола быстро вышел вперед усилиями Драгуна, после чего мяч отказался залетать в ворота команд. БАТЭ только с третьей попытки набрал свои первые очки в новом чемпионате, но до лидеров борисовцам еще далеко – 13 строчка.

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Главная же сенсация случилась в заключительном поединке дня. Действующий чемпион Динамо Брест в родных стенах не справился с прошлогодним середняком Славией Мозырь. В основе динамовцев из украинского трио вышел только Артем Милевский, который и был самым активным на старте. Сначала он организовал выход один на один, упущенный партнером, потом сам пробил в голкипера с близкого расстояния. В дальнейшем остроты не хватало – защита гостей успокоилась, сказывалось и тяжелое поле.

Настоящее разочарование для Динамо наступило после перерыва. Сначала арбитр назначил крайне сомнительный пенальти, который реализовал Чухлий, а через четверть часа Котляров ошеломил команду Милевского вторым ударом. Раненый чемпион с огромным усердием бросился на ворота оппонента, но смог лишь сократить отставание (помог автогол). У Динамо также были претензии на пенальти (Милевский дважды падал в штрафной), впрочем, рефери был неумолим – 1:2.

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