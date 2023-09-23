Чемпионат Англии 2023/24, 6-й тур

Манчестер Сити – Ноттингем Форест – 2:0

Голы: Фоден, 7, Холанд, 14

Удаление: Родри, 46

Лутон – Вулверхэмптон – 1:1

Голы: Моррис, 65 (пен) – Нету, 50

Кристал Пэлас – Фулхэм – 0:0

"Мне не спится из-за упущенных моментов Холанда": Гвардиола – об ужасной реализации бомбардира Ман Сити

Манчестер Сити продолжил победное шествие, разобравшись в родных стенах с Ноттингемом. Уже на 7-й минуте "горожане" открыли счет в результате фантастической диагонали Родри на правый край штрафной – Уокер в касание сбросил мяч Фодену, а тот выстрелил в ближний угол. 1:0.

В целом же голевая атака вместила в себя 46 последовательных передач, что является вторым показателем в истории АПЛ за последние 17 лет. Больше пасов вместил в себя только гол Насера Шадли в ворота Тоттенхэма в 2014-м (48).

На 12-й же минуте эффектная комбинация хозяев завершилась навесом Нуньеса на голову Холанду. 2:0! Португальский новичок отдал первый ассист за Сити, а Родри принял участие в 58-й последовательности передач, приведшей к голу с игры. Испанец является лидером сезона АПЛ по этому показателю.

Подопечные Пепа Гвардиолы особо не настаивали на разгроме, а Ноттингем в первом тайме провел всего один удар. Казалось, что "горожане" добьют "лесников" после перерыва, однако уже через 27 секунд после возобновления игры Родри получил прямую красную. Это – рекорд по скорости удалений во вторых таймах, если считать с сезона АПЛ 2006/07.

Испанец был удален за неспортивное поведение, повздорив с Гиббс-Вайтом и схватив его за горло. Теперь Родри пропустит три матча, а значит с Арсеналом он не сыграет.

Пеп Гвардиола сразу же снял с пробега Доку, выпустив Филипса. После этого Манчестер Сити стали прагматично защищать счет, работая исключительно "вторым номером" – в какой-то момент показатель владения Ноттингема достиг 72%. За весь второй тайм "горожане" провели всего 1 удар, хотя он мог стать голевым (Холанд снова упустил прекрасную возможность).

Конвертировать количественное преимущество хотя бы в один гол гостям не удалось, поэтому финальный свисток зафиксировал шестую подряд победу "горожан" в чемпионате.

Параллельно было проведено ещё две встречи. Кристал Пэлас в родных стенах не смог переиграть Фулхэм, расписав нулевую ничью, а Лутон отобрал очки у Вулверхэмптона – команды забили по голу в середине второго тайма.

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