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Попов: Жду победы Шахтера в Классическом

12:52 65 Читати українською
Попов: Жду победы Шахтера в Классическом
Сергей Попов / Фото: соцсети

Экс-капитан донецкого Шахтера Сергей Попов поделился ожиданиями от Классического, которое состоится уже в эту субботу.

"Прежде всего ожидаю хорошего футбола. Это два лидера нашего чемпионата, поэтому ожидаю хорошей игры и победы Шахтера.

"Шахтер также может сказать, что Динамо играет в антифутбол". Сенсационный Львов, или Почему Хацкевич до сих пор не подал в отставку

В этом противостоянии Шахтер попытается сохранить разницу в 5 очков, а Динамо будет пытаться сократить отставание. Поэтому возможно, что команды будут играть довольно осторожно.

Динамо сейчас лучше играет на контратаках, поэтому киевляне будут играть от обороны. Шахтер сделает ставку на контроль мяча, но многое зависит от того, сыграют Марлос и Тайсон. С ними будет одна игра, без них – совсем другое", – сказал Попов в комментарии официальному сайту Шахтера.

Украина14 тур

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 03 ноября 2018

Шахтер
до матча
3
дн
:
21
час
:
11
мин
Динамо Киев
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