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Попов: Очікую на перемогу Шахтаря у Класичному

12:48 96 Читать на русском
Попов: Очікую на перемогу Шахтаря у Класичному
Сергій Попов / Фото: соцмережі

Екс-капітан донецького Шахтаря Сергій Попов поділився очікуваннями від Класичного, яке відбудеться вже цієї суботи.

"Насамперед очікую хорошого футболу. Це два лідери нашого чемпіонату, тому очікую гарної гри та перемоги Шахтаря.

"Шахтар також може сказати, що Динамо грає в антифутбол". Сенсаційний Львів, або Чому Хацкевич досі не подав у відставку

У цьому протистоянні Шахтар спробує зберегти різницю у 5 очок, а Динамо намагатиметься скоротити відставання. Тому можливо, що команди гратимуть доволі обережно.

Динамо зараз краще грає на контратаках, тому кияни гратимуть від оборони. Шахтар зробить стаку на контроль м'яча, але багато залежить від того, чи зіграють Марлос та Тайсон. З ними буде одна гра, без них – зовсім інша", – сказав Попов у коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Україна14 тур

Шахтар - Динамо: Субота 03 листопада 2018

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