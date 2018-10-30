Попов: Очікую на перемогу Шахтаря у Класичному

Екс-капітан донецького Шахтаря Сергій Попов поділився очікуваннями від Класичного, яке відбудеться вже цієї суботи.

"Насамперед очікую хорошого футболу. Це два лідери нашого чемпіонату, тому очікую гарної гри та перемоги Шахтаря.

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У цьому протистоянні Шахтар спробує зберегти різницю у 5 очок, а Динамо намагатиметься скоротити відставання. Тому можливо, що команди гратимуть доволі обережно.

Динамо зараз краще грає на контратаках, тому кияни гратимуть від оборони. Шахтар зробить стаку на контроль м'яча, але багато залежить від того, чи зіграють Марлос та Тайсон. З ними буде одна гра, без них – зовсім інша", – сказав Попов у коментарі офіційному сайту Шахтаря.