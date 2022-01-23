"У Шевченко очень много информации, очень много нужно было всасывать. Очень тщательный разбор команды соперника, пытались донести все до мелочей – чуть ли не за руку водили".

"Три-четыре тысячи долларов в месяц хватает": Попов признался, почему продал свое жилье и живет в квартире жены

Меня Шевченко лично водил за руку – были даже фото или видео, где меня как маленького дергали туда-сюда. Уровень тоже ощущался.

Слухи о том, что Шевченко был только лицом сборной, а все остальное делал штаб – неправда. И штаб, и он проделывали огромную работу. Все вместе разбирали соперника до мелочей и пытались донести информацию до каждого футболиста.

Обрадовался ли я назначению Петракова? Скорее да, потому что знаю, как он этого хотел. Он всю жизнь шел к этому. Рад, что имеет возможность проявить себя в этой команде. Понятно, что нелегко, у него нет опыта со взрослыми. Все равно пробовать нужно рано или поздно. Выпала возможность – нужно воспользоваться. Есть все предпосылки, что можно что-то создать и пройти на чемпионат мира", – сказал Попов в интервью YouTube-каналу Pressing.

Напомним, под руководством Петракова Попов в 2019 году стал триумфатором чемпионата мира U-20.

Шевченко требует фантастическую зарплату от нового работодателя – украинский тренер сажает конкурента на скамью запасных