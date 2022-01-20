"Сколько сейчас трачу за месяц? Для нас двоих – 3-4 тысячи долларов, если не покупать чего-то дорогого. Для нормальной жизни этой суммы хватает – оплатить коммуналку, она у нас немаленькая.

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Квартиру я себе купил, но продал ее. Мы живем в квартире жены, которую подарили ей родители. Так мы решили. Я свою купил за городом – большую, семейную. Мы побыли там, но не понравилось. Сейчас мне ближе к центру и к базе – 15 минут, не надо в пробках стоять.

Я в своей прожил два месяца, но эти пробки... Чисто из-за пробок ее продал. Я все под себя сделал, чтобы было комфортно и уютно жить, из-за пробок не выдержал. Тратил минимум час в одну сторону, чтобы добраться на базу. Вечером после тренировки полтора часа за рулем не выдерживал", – сказал Попов в интервью YouTube-каналу Pressing.

Напомним, в текущем сезоне Денис сыграл лишь в одном матче, в котором травмировал переднюю крестообразную связку и вылетел на полгода. Из-за восстановления игрок не смог улететь с Динамо на сбор в Испанию.

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