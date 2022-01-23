"У Шевченка дуже багато інформації, дуже багато потрібно було всмоктувати. Дуже ретельний розбір команди суперника, намагалися донести все до дрібниць – мало не за руку водили.

"Три-чотири тисячі доларів на місяць вистачає": Попов зізнався, чому продав своє помешкання і живе у квартирі дружини

Мене Шевченко особисто водив за руку – були навіть фото чи відео, де мене як маленького смикали туди, сюди. Рівень також відчувався.

Чутки про те, що Шевченко був лише обличчям збірної, а все інше робив штаб – неправда. І штаб, і він проводили величезну роботу. Усі разом розбирали суперника до дрібниць і намагалися донести інформацію до кожного футболіста.

Чи зрадів я призначенню Петракова? Скоріше, так, бо знаю, як він цього хотів. Він усе життя йшов до цього. Радий, що має можливість проявити себе у цій команді. Зрозуміло, що нелегко, він не має досвіду з дорослими. Все одно пробувати треба рано чи пізно. Випала можливість – треба скористатися. Є всі передумови, що можна щось створити і пройти на чемпіонат світу", – сказав Попов в інтерв'ю YouTube-каналу Pressing.

Нагадаємо, під керівництвом Петракова Попов у 2019 році став тріумфатором чемпіонату світу U-20.

Шевченко вимагає фантастичну зарплату в нового роботодавця – український тренер садить конкурента на лаву запасних