Захисник Динамо Денис Попов вже повністю готовий до початку зимових зборів.

У своєму Instagram оборонець похизувався світлиною зі спортивного залу. Фізична форма Попова дійсно вражає, демонструючи не гірші результати за Кріштіану Роналду на тренуваннях.

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Зазначимо, що вже сьогодні, 10-го січня, київське Динамо виходить із відпустки. Гравці мають здати тести на коронавірус, а також пройти медичне обстеження перед початком тренувального процесу.

Нагадаємо, у поточному сезоні Попов провів за Динамо 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 м'ячі.

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