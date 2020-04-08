Попов поддерживает форму на базе Динамо – защитник завершил брутальный имидж

Защитник Динамо Денис Попов пытается продолжать индивидуальный процесс тренировок несмотря на введеный карантин.

Защитник киевлян провел тренировку вместе с бывшим игроком Динамо и Днепра Виталием Мандзюком, чем поделился на своей странице в Instagram.

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Интересно, что Попов успел сменить имидж во время карантина – теперь Денис имеет выбритую голову, дополняющий его грубый образ. Ранее подобное со своей прической сделал вингер Динамо Виктор Цыганков.

К слову, Попов провел в текущем сезоне 16 поединков в составе Динамо, записав в свой актив 2 забитых гола. Один из них – решающий в матче Кубка Украины против Шахтера.

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