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Попов – о своем победном голе Шахтеру: Я забил в стиле Рамоса

08:00 133 Читати українською
Попов – о своем победном голе Шахтеру: Я забил в стиле Рамоса
Денис Попов / Фото Футбол 24

Защитник Динамо Денис Попов эмоционально прокомментировал победу над Шахтером в рамках 1/8 финала Кубка Украины.

22’ Сергей Сидорчук
89’ Владимир Шепелев
109’ Денис Попов
 
Тарас Степаненко 90+2’
Тарас Степаненко 94’
22’ Сергей Сидорчук
89’ Владимир Шепелев
90+2’ Тарас Степаненко
94’ Тарас Степаненко
109’ Денис Попов

"Эмоции? Не могу сейчас их описать. Рад, что забил и помог родному клубу. Мы выиграли – это самое главное. Думаю, ребята устали. Я тоже очень устал. Могу сказать по себе. Для меня это был очень тяжелый матч в физическом плане. А в начале и в психологическом. Не думал, что будем играть 120 минут. Но так получилось. Пенальти мы не тренировали. Готовились как обычно, как к очередному матчу.

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Я забил в стиле Рамоса? Да, именно в его стиле (улыбается). Не пытаюсь быть на него похожим, но мне нравится этот игрок. Он капитан и лидер своей команды. Мне до него очень далеко, но нас нельзя сравнивать.

Я очень хотел забить и в предыдущих матчах, но не получалось. Сегодня искал моменты, но не мог встретиться с мячом. А потом почувствовал, куда нужно бежать. Не считаю себя героем. Сегодня были все героями", – сказал Попов в эфире FootballHub.

Напомним, после 12-ти туров УПЛ Динамо находится на второй строчке, отставая от Шахтера на 10 очков.

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Динамо Киев - Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Кубок Украины Денис Попов Денис Попов
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