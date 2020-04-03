"Попал в основу Динамо благодаря неудачной шутке Радченко": Несмачный вспомнил свой дебют за "бело-синих"

Экс-защитник сборной Украины и киевского Динамо Андрей Несмачный признался, что стал основным игроком команды благодаря курьезному случаю.

"Динамо в то время получило чемпионские награды и команда доигрывала сезон. А основным левым защитником был Александр Радченко. Он мог играть на обоих флангах, был подписан киевским клубом как замена для Олега Лужного. На тренировке в зале Радченко бросил фразу, мол: "Я уже в отпуске". Михайличенко передал эти слова Лобановскому. Тот сказал: "Если ты в отпуске, то пожалуйста, иди в отпуск!". Потому что у Лобановского такое не проходило – все игроки до последнего матча должны быть сконцентрированы.

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И вот последняя игра с донецким Металлургом на выезде. На место Радченко нужен был кто-то. Мне сразу сказали: готовься, будет шанс поучаствовать. Так я из Динамо-2 попал на его место. Для меня не имело значения, насколько важна эта игра. Лобановский поставил в основу. С этого матча все и началось. Я тогда ничего не испортил, 1:0 выиграли. А Валерий Васильевич с этого времени стал подключать меня все больше, я стал отвоевывать место в основе и играть постоянно. А Радченко потом признался, что если бы знал, что так все перевернется – никогда не ляпал бы языком", – рассказал Несмачный в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Напомним, Александр Радченко находился в структуре киевского Динамо с 1997 по 2002 годы. Сезон 2001/02 провел в аренде в Закарпатье.

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