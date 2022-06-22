Украинский полузащитник Сергей Политыло продолжит карьеру в Черноморце, сообщает официальный сайт "моряков".

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Сроки и условия контракта не разглашаются, однако, по данным Transfermarkt, к команде Романа Григорчука 33-летний футболист присоединился в статусе свободного агента.

Напомним, Политыло – воспитанник Черноморца, где и начал профессиональную карьеру в 2006 году. В сезоне 2012/13 вышел с командой в финал Кубка Украины, после чего перебрался в Днепр. Впоследствии были Волынь, казахский Окжетпес, снова Черноморец, турецкий Адана Демирспор и Олимпик.

Последней командой Сергея был Львов, за который в прошлом сезоне он провел 20 матчей и отдал 3 результативных передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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