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"Понимаю, что действительно все очень сложно": Пятов признался, как он и его семья защищаются от коронавируса

13:06 58 Читати українською
"Понимаю, что действительно все очень сложно": Пятов признался, как он и его семья защищаются от коронавируса
Андрей Пятов / фото: ФК Шахтер

Голкипер Шахтера Андрей Пятов рассказал, как проводит досуг с семьей во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.

"Ситуация, в которую мало кто мог поверить. Однако, когда вирус добрался до Украины, почувствовали всю серьезность. Общаюсь с Русланом Малиновским, с тренерами сборной, которые находятся в Италии, в эпицентре этой стихии. Понимаю, что действительно все очень сложно.

Шахтер выступил против досрочного завершения чемпионата Украины

Нахожусь дома в кругу семьи, детей. Поддерживаю форму: нам тренеры присылают программы. Занимаюсь с фитнес-резинками, петлями TRX, на велосипеде катаюсь. Старшая дочь и жена составляют мне компанию.

Как защищается моя семья? Стерильность, чистота, минимальные контакты с людьми. Думаю, карантин и самоизоляция сработают. Мы сможем так победить эпидемию. Влияние карантина на украинский и мировой футбол? Трудно судить, ведь нет точной даты возобновления соревнований. Конечно, это скажется на всем футболе. Есть большое желание доиграть чемпионат и вернуться к прежнему режиму", – поделился Пятов в комментарии официальному сайту Шахтера.

Напомним, чемпионат Украины остановлен из-за пандемии коронавируса. Предыдущая дата возобновления соревнований – 15 мая.

Динамо – в топ-5 Европы по важному показателю, Шахтер – вторая самая низкая команда континента

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коронавирус Шахтер Шахтер Андрей Пятов Андрей Пятов
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