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Шахтер выступил против досрочного завершения чемпионата Украины

09:48 214 Читати українською
Шахтер выступил против досрочного завершения чемпионата Украины
Сергей Палкин / фото: ФК Шахтер

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин озвучил вариант завершения УПЛ, который устроит "горняков".

"Соблюдает ли команда карантин? На сегодня – да, все остаются дома. Каждому выданы индивидуальные задания. Насколько возможно заниматься дома, все занимаются.

УПЛ розглядає два варіанти дострокового завершення сезону – Динамо може серйозно постраждати

Конечно, мы хотим доиграть чемпионат. Вопрос в том, как это сделать. Ситуация меняется каждый день, более того, иногда даже каждый час. Очень сложно предсказать, что будет завтра. Конечно, все за то, чтобы доиграть, чтобы все было по-честному. Однако одно дело – наше желание, а другое – как в жизни это будет прибегать, учитывая ту ситуацию, в которой мы находимся", – поделился Палкин в программе Великий Футбол.

Напомним, чемпионат Украины остановлен из-за пандемии коронавируса. Предварительная дата возобновления соревнований – 15 мая.

Динамо – в топ-5 Європи за важливим показником, Шахтар – друга найнижча команда континенту

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