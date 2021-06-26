"Чувствую, что нахожусь в невероятно хорошей форме. Наверное, впервые за всю карьеру играю настолько уверенно и спокойно. Я приехал на Евро с большой уверенностью и желанием проявить себя, помочь команде, хотя последние месяцы я не играл в Эвертоне.

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Победу над Польшей отметили скромно: в аэропорту съели пиццу, а когда вернулись домой, то побаловали себя гамбургерами. Теперь снова будем придерживаться диеты.

Относительно матча с Украиной... Было много разных сценариев и мы не думали о том, с кем сыграем в 1/8 финала, если туда попадем. Мы не изучали подробно Украину, но понимаем, что можем пройти такого соперника. Были варианты гораздо хуже", – цитирует Ольсена Svenska Dagblat.

Напомним, сборная Украины встретится со шведами уже во вторник, 29 июня. Начало встречи в 22:00.

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