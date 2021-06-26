"Відчуваю, що перебуваю у неймовірно хорошій формі. Напевно, вперше за всю кар'єру граю настільки впевнено і спокійно. Я приїхав на Євро з великою впевненістю і бажанням проявити себе, допомогти команді, хоча останні місяці я не грав в Евертоні.

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Перемогу над Польщею відзначили скромно: в аеропорту з'їли піцу, а коли повернулися додому, то побалували себе гамбургерами. Тепер знову будемо дотримуватися дієти.

Щодо матчу з Україною... Було багато різних сценаріїв і ми не думали про те, з ким зіграємо в 1/8 фіналу, якщо туди потрапимо. Ми не вивчали детально Україну, але розуміємо, що можемо пройти такого суперника. Були варіанти набагато гірші", – цитує Ольсена Svenska Dagblat.

Нагадаємо, збірна України зустрінеться зі шведами вже у вівторок, 29 червня. Початок зустрічі о 22:00.

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