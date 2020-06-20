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Умер легенда Интера Корсо

12:51 - Читати українською
Умер легенда Интера Корсо
Марио Корсо / Фото из открытых источников

Умер бывший вингер миланского Интера Марио Корсо.

Марио Корсо ушел из жизни 20 июня в возрасте 78 лет, сообщает официальный Twitter Интера.

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Легендарный игрок защищал цвета "нерадзурри" в 1957-1973 годах, проведя за миланский клуб 509 матчей, в которых забил 94 гола. Марио отличался мастерскими ударами со стандартов.

В составе Интера Корсо завоевал 4 титула чемпиона Италии, 2 Кубка чемпионов и 2 Межконтинентальных кубка.

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Интер Интер Италия Смерти футболистов
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