Умер легенда Интера Корсо

Умер бывший вингер миланского Интера Марио Корсо.

Марио Корсо ушел из жизни 20 июня в возрасте 78 лет, сообщает официальный Twitter Интера.

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Легендарный игрок защищал цвета "нерадзурри" в 1957-1973 годах, проведя за миланский клуб 509 матчей, в которых забил 94 гола. Марио отличался мастерскими ударами со стандартов.

В составе Интера Корсо завоевал 4 титула чемпиона Италии, 2 Кубка чемпионов и 2 Межконтинентальных кубка.

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