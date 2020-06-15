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Легенда сборной Мексики умер от коронавируса – он играл на двух чемпионатах мира

10:50 9 Читати українською
Легенда сборной Мексики умер от коронавируса – он играл на двух чемпионатах мира
Аарон Падилья / ФК Пумас

Бывший футболист сборной Мексики Аарон Падилья ушел из жизни в возрасте 77 лет. Причиной смерти стали осложнения от COVID-19.

14 июня умер Аарон Падилья – знаменитый форвард сборной Мексики, который участвовал в двух чемпионатах мира, проводившихся в Англии и Мексике в 1966 и 1970 годах соответственно. Ему было 77 лет. Причиной смерти стали осложнения от коронавируса, информирует Infobae.

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Ранее Падилья страдал еще и от болезни Альцгеймера, а несколько недель назад ему диагностировали COVID-19, который вызвал пневмонию. На днях его состояние резко ухудшилось, после чего легенду местного футбола госпитализировали. До этого он лечился дома.

В составе национальной команды Мексики Падилья провел 55 матчей и забил 8 голов. Также выступал за Пумас, Атланте и Веракрус. В 2018 году его включили в Зал славы футбола.

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Видеоновости Мир Мексика Мексика Смерти футболистов Главное коронавирус
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