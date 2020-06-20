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Помер легенда Інтера Корсо

12:50 - Читать на русском
Помер легенда Інтера Корсо
Маріо Корсо / Фото з відкритих джерел

Помер колишній вінгер міланського Інтера Маріо Корсо.

Маріо Корсо пішов з життя 20 червня у віці 78 років, повідомляє офіційний Twitter Інтера.

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Легендарний гравець захищав кольори "нерадзуррі" у 1957-1973 роках, провівши за міланський клуб 509 матчів, в яких забив 94 голи. Маріо вирізнявся майстерними ударами зі стандартів.

У складі Інтера Корсо здобув 4 титули чемпіона Італії, 2 Кубки чемпіонів і 2 Міжконтинентальних кубки.

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Інтер Інтер Італія Смерті футболістів
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