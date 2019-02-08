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Полузащитник Динамо Вантух находится на просмотре в Олимпике

15:00 22 Читати українською
Полузащитник Динамо Вантух находится на просмотре в Олимпике
Роман Вантух / фото из соцсетей

Хавбек киевского Динамо Роман Вантух вскоре может стать игроком донецкого Олимпика.

На данный момент 20-летний футболист находится на просмотре и уже принял участие в товарищеском матче подопечных Вячеслава Шевчука против молдавского Шерифа, выйдя на поле на 46-й минуте вместо Павла Ксенза.

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В нынешнем сезоне Вантух провел 17 матчей за Динамо U-21, отметившись в них тремя забитыми мячами.

Ранее Олександор Хацкевич неоднократно привлекал Романа к тренировкам с основной командой, но дебютировать за Динамо ему пока не удалось.

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Роман Вантух (на фото первый слева)

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Динамо Киев Динамо Киев Олимпик Олимпик Роман Вантух Роман Вантух
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