Сергей Гринь ценой собственного здоровья спас свою команду от пропущенного мяча в поединке 11-го тура УПЛ против Ворсклы.

Вышедший на замену 27-летний хавбек спас свою команду после удара Оливье Тилля, выбив мяч с линии ворот. Но при этом Сергей Гринь получил жуткую травму, врезавшись в штангу.

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Игрок уже перенес хирургическое вмешательство, а впереди его ждет еще одна операция. После этого и станет известен срок восстановления полузащитника, информирует Meta Ratings.

Александрия подтвердила серьезную травму Гриня, не уточнив никаких подробностей. Напомним, Сергей перебрался к "желто-черным" летом на правах свободного агента. В 5-ти матчах УПЛ воспитанник Шахтера забил 1 гол.

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