"Напередодні старту групового турніру УЄФА надсилає кожній команді-учасниці обов'язковий брендований набір – м'ячі, манишки чотирьох кольорів, питні пляшки, лікарські сумки з логотипами організації та турніру. До нас прийшло все окрім шевронів.

Зоря – Гент: українська команда порушила регламент Ліги конференцій

Впродовж останніх 10 днів ми постійно переписувалися з УЄФА, нагадуючи про цей недогляд. За три дні до матчу проти Гента до Любліна приїхали делегат матчу та представники УЄФА. Зоря повідомила їх про ситуацію, і тепер уже вони проінформували про неї головний офіс своєї організації. Ми не просто чекали на ці шеврони, але й поставили в роздягальні апарат для набивання на форму, щоб оперативно зробити це до гри. Нічого не прийшло...

У підсумку, ми чітко виклали деталі у відповідному рапорті, і в УЄФА добре знають: провини нашого клубу в цьому немає. Тож хочу заспокоїти всіх уболівальників Зорі: ніхто не відбере від команди заслужено зароблене очко", – поділився Гузь у коментарі ТаТоТаке.

Зоря втримала нічию з Гентом у першому турі Ліги конференцій – перше очко для України в груповому турнірі