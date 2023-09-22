Чи отримає Зоря технічну поразку від УЄФА за порушення регламенту Ліги конференцій – заява клубу
Начальник Зорі Ігор Гузь відповів на інформацію про загрозу технічної поразки для луганців через відсутність патчів Ліги конференцій на рукавах футболок.
"Напередодні старту групового турніру УЄФА надсилає кожній команді-учасниці обов'язковий брендований набір – м'ячі, манишки чотирьох кольорів, питні пляшки, лікарські сумки з логотипами організації та турніру. До нас прийшло все окрім шевронів.
Зоря – Гент: українська команда порушила регламент Ліги конференцій
Впродовж останніх 10 днів ми постійно переписувалися з УЄФА, нагадуючи про цей недогляд. За три дні до матчу проти Гента до Любліна приїхали делегат матчу та представники УЄФА. Зоря повідомила їх про ситуацію, і тепер уже вони проінформували про неї головний офіс своєї організації. Ми не просто чекали на ці шеврони, але й поставили в роздягальні апарат для набивання на форму, щоб оперативно зробити це до гри. Нічого не прийшло...
У підсумку, ми чітко виклали деталі у відповідному рапорті, і в УЄФА добре знають: провини нашого клубу в цьому немає. Тож хочу заспокоїти всіх уболівальників Зорі: ніхто не відбере від команди заслужено зароблене очко", – поділився Гузь у коментарі ТаТоТаке.
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