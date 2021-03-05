"Работа главным тренером? Даже не знаю. Такие амбиции, конечно, должны быть. Я планировал стать тренером и сейчас думаю о том, что когда-нибудь стану главным.

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Но в данный момент получаю удовольствие от того, что работаю в родной команде, которая ставит перед собой высокие цели. У нас прекрасный тренерский штаб во главе с Сергеем Семаком. Это очень важно, мне комфортно", – заверил Тимощук в интервью Sport24.

Добавим, что украинец работает в тренерском штабе Зенита с 2017 года. В статусе игрока провел за питерцев 99 матчей, отличился 10 голами.

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