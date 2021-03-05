"Робота головним тренером? Навіть не знаю. Такі амбіції, звичайно, повинні бути. Я планував стати тренером і зараз думаю про те, що колись стану головним.

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Але в даний момент отримую задоволення від того, що працюю в рідній команді, яка ставить перед собою високі цілі. У нас прекрасний тренерський штаб на чолі з Сергієм Сємаком. Це дуже важливо, мені комфортно", – запевнив Тимощук у інтерв'ю Sport24.

Додамо, що українець працює в тренерському штабі Зеніта з 2017 року. У статусі гравця провів за пітерців 99 матчів, відзначився 10 голами.

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