Состоялись полуфинальные матчи плей-офф квалификации на чемпионат Европы. Польша, Греция и Уэльс шагают дальше.

Евро-2024, плей-офф квалификации

Греция – Казахстан – 5:0

Голы: Бакасетас, 9, Пелкас, 15, Иоаннидис, 37, Курбелис 40, Тапалов, 87 (аг)

Польша – Эстония – 5:1

Голы: Франковски, 22, Зелиньски, 50, Пйотровски, 70, Метс, 74 (аг), Шиманьски, 77 – Веткал, 78

Удаление: Паскочи, 27

Уэльс – Финляндия – 4:1

Голы: Брукс, 3, Уильямс, 38, Джонсон, 47, Джеймс, 86 – Пукки, 45

В пути С финалисты определились без сенсаций. Грузия еще раньше спокойно разобралась с Люксембургом, а Греция разнесла Казахстан. Грузинские и греческие футболисты во вторник разыграют путевку на Евро.

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Казахи в последние годы демонстрируют великолепные результаты, но выездной поединок с Грецией стал слишком сложной задачей. Уже к 15-й минуте эллины вели в два мяча – Пелкас заработал пенальти и замкнул прострел. А до конца первого тайма Греция забила четыре гола и сняла все вопросы.

Эстония попала в путь А, где не имела никаких шансов. Навязать борьбу Польше не удалось. Кадра владела мячом под 80% времени, красноречивая статистика ударов – 25:1. Эстонцы выдержали полтайма, после чего Франковски открыл счет, а Паскочи получил вторую желтую и оставил команду в меньшинстве.

После перерыва поляки закрепили преимущество голом из Серии А, ведь Зелиньски воспользовался навесом Залевски. Левандовски не забил сам, однако ассистировал под пушечный удар Пйотровски. Четвертый гол поляки оформили благодаря рикошету, а пятый положил Шиманьски. Эстония сподобилась на гол престижа.

В другом полуфинале Финляндия встречалась с Уэльсом, который не пустил Украину на ЧМ-2022. Каждый тайм начинался голом валлийцев: Брукс забил после прохода Уилсона, а Джонсон отличился на стандарте.

Финны вернули интригу голом Пукки, однако красивый удар воспитанника Ливерпуля Неко Уильямса со штрафного стал ключевым в матче. Валлийцы создали еще один гол – Джеймс получил подарок от защитника.

Уэльс и Польша встретятся в финальном матче за Евро-2024.

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