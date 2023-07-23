Ряд польских СМИ разразилась удивлением из-за инсайдов своих коллег из Саудовской Аравии. По слухам, Фернанду Сантуш ведет активные переговоры по трудоустройству в клубе Аль-Шабаб.

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Польский футбольный союз даже сделал официальное заявление, сообщив, что не получал от португальского специалиста никаких сигналов по поводу желания пересмотреть условия их сотрудничества. Сантуш пока на слухи не реагировал.

Если же информация прессы окажется правдивой, то Фернанду Сантуш может стать вторым тренером, который покинет сборную Польши ради более выгодного предложения. Ранее другой португалец Паулу Соуза досрочно расторг контракт, перебравшись во Фламенго.

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