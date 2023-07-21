Экс-полузащитник сборной Польши Якуб Блащиковски повесил бутсы на гвоздь в возрасте 37 лет.

В пятницу, 21 июля, 37-летний Якуб Блащиковски объявил о завершении игровой карьеры. Об этом он написал на своей страничке в Facebook.

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"Все рано или поздно заканчивают... Я принял непростое решение завершить карьеру. Спасибо вам за огромную поддержку, которую я получал на каждом этапе пути", – написал футболист.

Блащиковски поиграл за краковскую Вислу, дортмундскую Боруссию, Фиорентину и Вольфсбург. Вместе с Боруссией Якуб дважды выигрывал чемпионат Германии под руководством Юргена Клоппа. Он провёл в Бундеслиге 235 матчей, в которых забил 28 мячей.

В 2019 году Якуб помог спасти Вислу, 13-кратного чемпиона Польши, от банкротства - Блащиковски приобрёл четверть акций клуба. В прошлом сезоне он сыграл за Вислу только в двух матчах – его замучили травмы.

По количеству сыгранных матчей за сборную Польши (109) Блащиковски уступает только Роберту Левандовски. Он забивал победный мяч в ворота сборной Украины на Евро-2016.

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