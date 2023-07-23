Низка польських ЗМІ вибухнула здивуванням через інсайди своїх колег із Саудівської Аравії. За чутками, Фернанду Сантуш веде активні переговори щодо працевлаштування в клубі Аль-Шабаб.

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Польський футбольний союз навіть зробив офіційну заяву, повідомивши, що не отримував від португальського фахівця жодних сигналів щодо бажання переглянути умови їхньої співпраці. Сантуш поки на чутки не реагував.

Якщо ж інформація преси виявиться правдивою, то Фернанду Сантуш може стати другим поспіль тренером, який покине збірну Польщі заради більш вигідної пропозиції. Раніше інший португалець Паулу Соуза достроково розірвав контракт, перебравшись у Фламенго.

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